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اقتصاد
بنك بيروت يطرح بطاقات Pay Cards لتسديد أجور الموظفين إلكترونيّاً
2023-08-23 | 01:59
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بنك بيروت يطرح بطاقات Pay Cards لتسديد أجور الموظفين إلكترونيّاً
طرح بنك بيروت حلّا لتسديد رواتب واجور الموظفين والعمال الموسميين إلكترونيّاً من خلال بطاقات Pay Cards.
وتمكّن بطاقات Pay Cards الشركات والمؤسسات من إجراء تحويل الرواتب لموظفيها بصورة آلية وفورية عند نهاية كل شهر من دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف، كما وتوفّر هذه الخدمة الحلّ المناسب لتسديد مدفوعات العمال والمستخدمين الموسميين عبر شبكة الإنترنت.
https://www.bankofbeirut.com/en/Personal/Apply/177/business-pay-card
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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