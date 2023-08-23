بنك بيروت يطرح بطاقات Pay Cards لتسديد أجور الموظفين إلكترونيّاً

طرح بنك بيروت حلّا لتسديد رواتب واجور الموظفين والعمال الموسميين إلكترونيّاً من خلال بطاقات Pay Cards.وتمكّن بطاقات Pay Cards الشركات والمؤسسات من إجراء تحويل الرواتب لموظفيها بصورة آلية وفورية عند نهاية كل شهر من دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف، كما وتوفّر هذه الخدمة الحلّ المناسب لتسديد مدفوعات العمال والمستخدمين الموسميين عبر شبكة الإنترنت.