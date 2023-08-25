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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

2023-08-25 | 02:08
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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية والمازوت 6000 ليرة لبنانية مع استقرار في سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1796.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان:  1834.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1671.000 ليرة لبنانية
الغاز: 901.000 ليرة لبنانية
 
 
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