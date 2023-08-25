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اقتصاد
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
2023-08-25 | 02:08
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ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية والمازوت 6000 ليرة لبنانية مع استقرار في سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1796.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1834.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1671.000 ليرة لبنانية
الغاز: 901.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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