منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة... وسيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار

أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية ولن يمس بها اطلاقاً واي اجراء سيكون خارج هذه الاحتياطات.



وشرح أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته.



وشدد على أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الاميركي على سعر صرف 85500.



وعن التدقيق قال، مصرف لبنان سيقوم بكل ما يلزم لاجراء التدقيق وتزويد الشركة بالمستندات التي تقول انها لم تستلمها كما تزويد القضاء بأي مستندات سيطلبها.