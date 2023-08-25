العسل اللبناني مجددا في اسواق الاتحاد الاوروبي

بعد أكثر من عشر سنوات من المنع بدأ اعادة تصدير العسل اللبناني الى أسواق الإتحاد الأوروبي بعد المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة مع الجانب الأوروبي منذ العام ٢٠١٩ .

واعلن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ان لبنان نجح بادخال اول شحنة من العسل الطبيعي اللبناني من منتجات عسل جبل الشيخ الى الاسواق الاوروبية ما يؤكد على مطابقة المنتج اللبناني لاعلى المعايير والمواصفات العالمية والدولية