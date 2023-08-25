اجتماع بين منصوري ومدير مورغن ستانلي حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي

بحث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إجتماع عمل مع مدير مورغن ستانلي المسؤول عن السندات والأوراق ذات المردود الثابت في الأسواق الناشئة حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي وتطويرها.وأعطى منصوري التعليمات لتنشيط العمليات المصرفية في هذا الإطار، وقد تم التوافق على متابعة التواصل بشكل مستمر.