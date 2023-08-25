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اقتصاد

اجتماع بين منصوري ومدير مورغن ستانلي حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي

2023-08-25 | 11:24
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اجتماع بين منصوري ومدير مورغن ستانلي حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي
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اجتماع بين منصوري ومدير مورغن ستانلي حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي

بحث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إجتماع عمل مع مدير مورغن ستانلي المسؤول عن السندات والأوراق ذات المردود الثابت في الأسواق الناشئة حول كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي وتطويرها. 

وأعطى منصوري التعليمات لتنشيط العمليات المصرفية في هذا الإطار، وقد تم التوافق على متابعة التواصل بشكل مستمر. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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