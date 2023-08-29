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اقتصاد
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2023-08-29 | 02:09
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ارتفاع في اسعار المحروقات...
إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة لبنانية والمازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 6000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1805.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1843.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1673.000 ليرة لبنانية
الغاز: 907.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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