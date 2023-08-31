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اقتصاد

سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي: أولوية الأمنين الغذائي والاجتماعي

2023-08-31 | 03:33
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سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي: أولوية الأمنين الغذائي والاجتماعي
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سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي في البنك الدولي: أولوية الأمنين الغذائي والاجتماعي
بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في واشنطن في مقرّ البنك الدولي، مع المدير التنفيذي في البنك منصور الشمالي، في المشاريع المشتركة ولا سيما تلك التي تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين. 

كما تناول البحث برنامج عمل البنك في لبنان، ولا سيما استكمال اجراءات الموافقة والتوقيع على الاتفاقيتين اللتين أقرهما البنك الدولي، وهما:

- المرحلة الثانية من المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان بقيمه ٣٠٠ مليون دولار لمساعدة الأسر الاكثر فقرا. وقد وافق البنك الدولي على المشروع في ٢٦ ايار ٢٠٢٣.
- مشروع التحول الزراعي والغذائي الأخضر نحو التعافي الاقتصادي في لبنان بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، والذي وافق عليه البنك الدولي في ٢٨ حزيران ٢٠٢٣.

وتم خلال اللقاء، تأكيد "ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة لمساعدة لبنان على بدء مسار التعافي الاقتصادي".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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