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o
متن
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o
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o
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o
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o
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عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
اقتصاد
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2023-09-01 | 02:13
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ارتفاع في اسعار المحروقات...
ارتفاع في اسعار المحروقات...
إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والغاز 1000 ليرة لبنانية بينما استقرّ سعر المازوت.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1816000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1854000 ليرة لبنانية
المازوت: 1673000 ليرة لبنانية
الغاز: 908000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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