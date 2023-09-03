الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
30
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
اتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره في الرياض ويرحب بمشاركة منصوري ويضع إمكاناته لدعمه
2023-09-03 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
2
min
اتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره في الرياض ويرحب بمشاركة منصوري ويضع إمكاناته لدعمه
رحب "اتحاد المصارف العربية" في بيان، بـ"مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمره المصرفي السنوي الذي يعقده في الرياض بعنوان: الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، في فندق هيلتون – الرياض، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري وحضوره، إضافة إلى حضور صانعي القرار الاقتصادي والمالي، ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية، و رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وأصحاب المصارف السعودية والإعلام السعودي".
وأشار البيان إلى أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما"، موضحا "التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان".
ولفت إلى أن "المؤتمر يشكل منصة عربية – دولية لمناقشة التحولات الإقتصادية الدولية، ومخاطر تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، إضافة الى التشريعات المالية ودورها في تحسين الاستقرار المالي".
وشرح أن "مقاربة اتحاد المصارف العربية تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماما كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، انطلاقا من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية وأن يحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية".
وأعلن أن "الاتحاد ممثلا بمجلس ادارته وامانته العامة، سيقدم درعا تقديرية إلى محافظ البنك المركزي السعودي، تقديراً لرعايته فعاليات المؤتمر".
وذكر البيان أن "الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح قام بتنسيق التواصل بين منصوري والقيادات المصرفية في المملكة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي السعودي".
وأشار إلى أن "لقاءات منصوري مع محافظ البنك السعودي والقيادات المصرفية في المملكة العربية السعودية اتسمت بالإيجابية والاتفاق على التعاون ودعم المملكة للبنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني لما فيه خير للبنان والشعب اللبناني".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اقتصاد
المصارف
العربية
يفتتح
مؤتمره
الرياض
ويرحب
بمشاركة
منصوري
إمكاناته
لدعمه
سلام: واقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينفي وجود العديد من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-11
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري
آخر الأخبار
2023-06-11
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري
0
أخبار لبنان
2023-06-08
وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي
أخبار لبنان
2023-06-08
وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي
0
أخبار لبنان
04:36
الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون
أخبار لبنان
04:36
الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون
0
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
14:57
سلام: واقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينفي وجود العديد من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها
اقتصاد
14:57
سلام: واقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينفي وجود العديد من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها
0
أخبار لبنان
2023-09-01
ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...
أخبار لبنان
2023-09-01
ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...
0
اقتصاد
2023-09-01
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-09-01
ارتفاع في اسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2023-08-31
وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء
اقتصاد
2023-08-31
وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء
آخر الأخبار
d-none hideMe
أمن وقضاء
09:11
إخماد حرائق في حرار والتليل العكاريتين
أخبار دولية
08:50
سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا
منوعات
07:26
اعتداء خطير من مراهق على امرأة أودى بحياتها بهذه الطريقة المأساوية!
أمن وقضاء
06:26
توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس
آخر الأخبار
06:09
مريض بحاجة ماسّة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03597167
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-14
اليكم طريقة تسديد ضريبة الأملاك المبنية عبر موقع وزارة المال..
اقتصاد
2023-05-14
اليكم طريقة تسديد ضريبة الأملاك المبنية عبر موقع وزارة المال..
0
منوعات
2023-06-22
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
منوعات
2023-06-22
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
0
فنّ
2023-03-02
أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!
فنّ
2023-03-02
أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!
0
خبر عاجل
2023-08-22
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
2023-08-22
إرتفاع بأسعار المحروقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:03
فضل الله: الضغوط الأميركية تمنع لبنان من الاستفادة من الفرص المتاحة
أخبار سياسية
06:03
فضل الله: الضغوط الأميركية تمنع لبنان من الاستفادة من الفرص المتاحة
0
أخبار لبنان
05:16
الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع
أخبار لبنان
05:16
الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع
0
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
2
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
4
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
5
منوعات
14:08
ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!
منوعات
14:08
ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!
6
منوعات
15:17
"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
منوعات
15:17
"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
7
خبر عاجل
03:49
البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية
خبر عاجل
03:49
البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية
8
منوعات
15:35
شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!
منوعات
15:35
شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More