الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

اتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره في الرياض ويرحب بمشاركة منصوري ويضع إمكاناته لدعمه

2023-09-03 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره في الرياض ويرحب بمشاركة منصوري ويضع إمكاناته لدعمه
2min
اتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره في الرياض ويرحب بمشاركة منصوري ويضع إمكاناته لدعمه

رحب "اتحاد المصارف العربية" في بيان، بـ"مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمره المصرفي السنوي الذي يعقده في الرياض بعنوان: الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، في فندق هيلتون – الرياض، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري وحضوره، إضافة إلى حضور صانعي القرار الاقتصادي والمالي،  ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية، و رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وأصحاب المصارف السعودية والإعلام السعودي".

وأشار البيان إلى أن "هذا المؤتمر  يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما"، موضحا "التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه  لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان".

ولفت إلى أن "المؤتمر يشكل منصة عربية – دولية لمناقشة التحولات الإقتصادية الدولية، ومخاطر تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، إضافة الى التشريعات المالية ودورها في تحسين الاستقرار المالي".

وشرح أن "مقاربة اتحاد المصارف العربية  تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماما كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، انطلاقا من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية وأن يحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية".

وأعلن أن "الاتحاد ممثلا بمجلس ادارته وامانته العامة، سيقدم درعا تقديرية إلى محافظ البنك المركزي السعودي، تقديراً لرعايته فعاليات المؤتمر".

وذكر البيان أن "الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح قام بتنسيق التواصل بين منصوري والقيادات المصرفية في المملكة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي السعودي".

وأشار إلى أن "لقاءات منصوري مع محافظ البنك السعودي  والقيادات المصرفية في المملكة العربية السعودية اتسمت بالإيجابية والاتفاق على التعاون ودعم المملكة للبنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني لما فيه خير للبنان والشعب اللبناني".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


اقتصاد

المصارف

العربية

يفتتح

مؤتمره

الرياض

ويرحب

بمشاركة

منصوري

إمكاناته

لدعمه

سلام: واقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينفي وجود العديد من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-11

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان افتتح المؤتمر العربي الصيني العاشر في الرياض مشددا على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-08

وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

LBCI
أخبار لبنان
04:36

الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون

LBCI
رياضة
13:48

للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:57

سلام: واقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا ينفي وجود العديد من المجالات التي يمكن للقطاع الخاص الأميركي الاستثمار فيها

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-01

ارتفاع مستمر في حركة المسافرين عبر المطار...

LBCI
اقتصاد
2023-09-01

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2023-08-31

وزارة المالية رفعت مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أمن وقضاء
09:11

إخماد حرائق في حرار والتليل العكاريتين

LBCI
أخبار دولية
08:50

سانا: إغتيال مسؤول في حزب البعث العربي في مدينة نوى في ريف درعا

LBCI
منوعات
07:26

اعتداء خطير من مراهق على امرأة أودى بحياتها بهذه الطريقة المأساوية!

LBCI
أمن وقضاء
06:26

توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
06:09

مريض بحاجة ماسّة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03597167

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-05-14

اليكم طريقة تسديد ضريبة الأملاك المبنية عبر موقع وزارة المال..

LBCI
منوعات
2023-06-22

قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-03-02

أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!

LBCI
خبر عاجل
2023-08-22

إرتفاع بأسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
06:03

فضل الله: الضغوط الأميركية تمنع لبنان من الاستفادة من الفرص المتاحة

LBCI
أخبار لبنان
05:16

الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع

LBCI
رياضة
13:48

للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:34

بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!

LBCI
خبر عاجل
11:26

منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية

LBCI
منوعات
14:08

ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!

LBCI
منوعات
15:17

"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟

LBCI
خبر عاجل
03:49

البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية

LBCI
منوعات
15:35

شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More