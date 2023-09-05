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اقتصاد
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
2023-09-05 | 02:57
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وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء 5/9/2023 ولغاية الثلثاء 12/9/2023 ضمناً.
وأشارت إلى أن "السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة".
وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
الصناعة:
الترابة
السوداء
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