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اقتصاد
سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ تشرين الثاني
2023-09-05 | 11:03
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سعر نفط برنت يقفز فوق 90 دولارًا لأول مرة منذ تشرين الثاني
ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول الثلاثاء في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاج الخام وتصديره.
عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.
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