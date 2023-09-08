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اقتصاد
انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
2023-09-08 | 02:12
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انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية وارتفع سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية بينما استقرّ سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1801000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1839.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1679.000 ليرة لبنانية
الغاز: 914.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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