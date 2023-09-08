اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية

وردني الكثير من الاستفسارات من صحافيين اقتصاديين عن الفرق بين منصّة صيرفة ومنصّة بلومبرغ.

الفرق أنه مصدر الدولار عبر صيرفة كان من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان يخسر حوالي ٦ مليار دولار سنويًا أما استعمال منصّة بلومبرغ فهو ما يسمّى بcurrency floating أي أن سعر الدولار يحدّده… — Michel Daher (@mgdaher) September 7, 2023

شرح النائب ميشال ضاهر الفرق بين منصّة صيرفة ومنصّة بلومبرغ.وقال: "الفرق أن مصدر الدولار عبر صيرفة كان من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان يخسر حوالي ٦ مليار دولار سنويًا أما استعمال منصّة بلومبرغ فهو ما يسمّى بcurrency floating أي أن سعر الدولار يحدّده سوق العرض والطلب، وبما ان الطلب على الدولار يتجاوز أضعاف العرض نتيجة العجز بميزان المدفوعات وعدم تطبيق الإصلاحات بالاضافة الى الفراغ الرئاسي وأزمة النزوح السوري سيبدأ الدولار رحلته المليونية بكل أسف. وذلك نتيجة جهل هذه الطبقة السياسية لأبسط القواعد المالية والاقتصادية".