اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية

وردني الكثير من الاستفسارات من صحافيين اقتصاديين عن الفرق بين منصّة صيرفة ومنصّة بلومبرغ.
الفرق أنه مصدر الدولار عبر صيرفة كان من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان يخسر حوالي ٦ مليار دولار سنويًا أما استعمال منصّة بلومبرغ فهو ما يسمّى بcurrency floating أي أن سعر الدولار يحدّده…
— Michel Daher (@mgdaher) September 7, 2023
وردني الكثير من الاستفسارات من صحافيين اقتصاديين عن الفرق بين منصّة صيرفة ومنصّة بلومبرغ.
الفرق أنه مصدر الدولار عبر صيرفة كان من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان يخسر حوالي ٦ مليار دولار سنويًا أما استعمال منصّة بلومبرغ فهو ما يسمّى بcurrency floating أي أن سعر الدولار يحدّده…