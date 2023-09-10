رائد خوري للـLBCI: هناك عجز تام في الدولة...ولتحديد القطاعات التي يجب خصخصتها

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن الطبقة السياسي كان اتكالها على المصرف المركزي ما ادى الى خمول بالاتكال على نفسها خصوصا وان وظيفة البنك ليست تمويلها، وهناك عجز تام في الدولة.



وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن حجم الموازنة اصبح اقل، ويمكن تحسين فقط تحصيل الضرائب لتأمين نفقاتها، وقال: ""اليوم بعدما عم نرقّع" ويجب تحديد القطاعات التي يجب خصخصتها، كي تخفف الدولة الحمل عن كاهلها".



واشار الى أن البنك المركزي يشكل 90 بالمئة من اموال المودعين الموجودة في البنك المركزي، وبالنسبة للكابيتال كونترول، اعتبر انه اساسي في بداية الازمة أما اليوم فيجب أن يُقرّ مع 3 قوانين تتعلق بانتظام مالي، الموازنة، واعادة هيكلة المصارف.



واضاف: "كل يوم تأخير اصلاحات ، نريد بالمقابل 10 ايام للتعويض، فكيف اذا تحدثنا عن 4 سنوات؟"