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الزعني يتفقد مصانع المتن الشمالي وصناعيو المنطقة يلوحون بتجميد جماعي لاشتراكات كهرباء الدولة

2023-09-11 | 08:11
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الزعني يتفقد مصانع المتن الشمالي وصناعيو المنطقة يلوحون بتجميد جماعي لاشتراكات كهرباء الدولة
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الزعني يتفقد مصانع المتن الشمالي وصناعيو المنطقة يلوحون بتجميد جماعي لاشتراكات كهرباء الدولة

جال وفد من مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في المتن الشمالي للإطلاع على أوضاع القطاع الصناعي في المنطقة.

واستمع الزعني خلال لقاء صناعي موسع الى شكاوى صناعيي المتن الشمالي في عدة ملفات، أبرزها: "التهريب عبر الحدود والإقتصاد غير الشرعي والرسوم البلدية المرتفعة، والكلفة الباهظة لكهرباء الدولة"، حيث أعلنوا عن" توجه جماعي لدى صناعيي المتن الشمالي بتجميد إشتراكاتهم الى حين معالجة هذا الموضوع".

وكان قد استقبل وفد جمعية الصناعيين رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر وعدد من صناعيي التجمع.

ونقل مولر شكوى الصناعيين من فواتير مؤسسة كهرباء لبنان، "التي وصلت في بعض المصانع الى 4 مليارات ليرة في حين ان التغذية لا تتخطى الساعة او الاثنتين في اليوم"، مؤكدا ان الصناعيين" لن يقبلوا بشراء الكهرباء من الدولة بهذه الكلفة الباهظة في حين يمكنهم ان ينتجوها بأنفسهم بكلفة اقل بكثير".

وكشف مولر عن" توجه جماعي لدى صناعيي المتن الشمالي بتجميد ساعات الكهرباء والتوقف عن الدفع الى حين إعادة النظر بتعرفة الكهرباء". كما اعلن "رفض الرسوم البلدية التي تضاعفت 60 مرة". 

وقال الزعني "هناك ظلم كبير لحق بنا من فواتير الكهرباء غير العادلة، لذا باشرنا وقبل صدور الفواتير بعقد اجتماعات مع المعنيين بدءاً بوزيري الطاقة والصناعة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ولاحقا اللجان المختصة في مجلس النواب التي دعمت كل مطالبنا ووعدتنا بإعادة النظر بالتعرفة بحيث لا تزيد عن 30 سنتاً للكيلووات".

وعرض  ابرز انجازات الجمعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، "استحصال على قرار من مجلس الوزراء بتمديد العمل ببراءة الذمة السابقة في الضمان 3 اشهر، واستمرار المساعي لإلغائها في عمليات التصدير والاستيراد، الاستحصال على قرار يقضي بإعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب ودخوله حيز التنفيذ".

وكشف عن ان الجمعية "تعمل على تطوير التعليم والتدريب المهني، حيث اتفقنا للغاية مع مديرية التدريب المهني على ان نأخذ على عاتقنا تشغيل المدرسة المهنية في قب الياس في البقاع، لجهة تعيين الادارة والاساتذة ووضع برنامج التعليم والذي سيخصص للتدريب في مجال الصناعات الغذائية"، مشيراً الى ان الجمعية "تسعى لتعميم هذه التجربة على عدة مناطق وفي مجالات عدة، الى جانب سعينا الدائم لفتح اسواق جديدة أمام الصناعيين".

ثم عرض الزعني ابرز المطالب التي تعمل جمعية الصناعيين على تحقيقها والتي تصب في خدمة القطاع الصناعي، لافتاً في هذا الإطار، الى "سعي حثيث لدى وزارة المالية لإلغاء الضريبة على ارباح التفرغ عن الاسهم في المؤسسات الصناعية واجراء تسويات ضريبية، والاعفاء من الضريبة على إعادة تخمين الموجودات والمخزون، اعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة للصناعة لدى الجمارك في المرفأ ودفعها عند بيع المنتج، اعادة العمل بقانون اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل وتعديله ليصبح 100% بدلا من 50%، اقرار رسوم نوعية لحماية الصناعة المحلية من الاغراق، واعفاء المساعدات الاجتماعية الممنوحة للعمال من ضريبة الدخل ومن اشتراكات الضمان الاجتماعي".  
 
 
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