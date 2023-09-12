الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
البستاني: اللامركزية في قطاع الكهرباء قد تكون الحل
2023-09-12 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
3
min
البستاني: اللامركزية في قطاع الكهرباء قد تكون الحل
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع القطاع السياحي، ودعوت نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، في حضور وديع كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكان لدينا نقاش مثمر جدا لان قطاع السياحة هو قطاع ناشىء وواعد ويجلب الـ frech money الى البلد. شرح لنا نقيب اصحاب الفنادق كيف يمكن ان يستمر هذا القطاع. هناك مشكلة الكهرباء، وهي ليست فقط لقطاع السياحة، نحن نعمل مع قطاع الصناعيين وكل قطاع منتج للبلد ونحاول ان نساعده من اجل ان يتقدم ويتطور. وتطرقنا الى فتح مطارات ثانوية، ونحن لا نركز فقط على مطار القليعات. ولا يوجد منحى سياسيا لفتح المطارات، لكن منحى اقتصادي، دراستنا ليست فقط ان ننمي هذا القطاع، بل ان نساعده".
وأضاف: "قال لنا الاشقر، ان هناك 24 الف غرفة في كل لبنان، 50 بالمئة منها مغلقة، وغيرتي كنائب عن الشوف والجبل اعرف انها في الجبل وتحديدا في الشوف، هذه الغرف اي الـ50 بالمئة بحاجة الى تأهيل. ركزنا على تخفيض تعرفة الكهرباء، وركز النواب على ضرورة ان يعطي هذا القطاع فرص عمل للبنانيين وللشباب، نحن نرحب ان يكون لديهم مداخيل سنوية".
وتابع: "تحدث احد الزملاء عن تعرفة الكهرباء كما في بعض البلدان حسب المواسم. لنتكلم اولا عن رسم الاشتراك، كان هناك اجماع من اعضاء اللجنة انه علينا ان نلغي رسم الاشتراك، وهذا طلب ايضا لجمعية الصناعيين، اضافة الى انه علينا ان نلغي العشرين بالمئة للحسم الذي نتكلم عنه. اذا لم نحل مشكلة الكهرباء، لا نستطيع ان نحل مشكلة الاقتصاد، نحن بحاجة الى الاقتصاد ليكون لدينا خطة شاملة لاعادة هيكلة المصارف واعادة حقوق المودعين. كما تحدثنا عن زيادة الجباية، وبعض الاعضاء تحدثوا عن لا مركزية الكهرباء. وهو مهم ونعرف انه في عدة قطاعات متعثرة اليوم".
ورأى البستاني "ان اللامركزية ربما تكون الحل"، قائلا: "البعض دعا الى تنظيم هذا القطاع وتم التطرق الى ان موضوع الكهرباء هو سياسي، ولكن بعد النقاش قلنا ان القرار يجب ان يكون تقنيا، والسياسة تأتي من بعد الموضوع التقني. كان هناك تشديد على ان يكون هناك عدالة في كل الاراضي اللبناني لتكون نسبة التشغيل بالفنادق منتشرة عليها كلها".
الاشقر
وقال نقيب أصحاب الفنادق: "مما لا شك فيه ان السياحة في لبنان كانت ولا تزال القاعدة المهمة للاقتصاد، والاعباء الكبيرة الموجودة والتي لا نستطيع تحملها هي الطاقة، اي الكهرباء والمياه وسعر اشتراك العدادات المرتفع حتى لو ان المؤسسات مقفلة. بعض الزملاء المستثمرين الكبار وهم من خارج لبنان طلبوا ايقاف الاشتراك مع شركة كهرباء لبنان وان يبقوا على مولداتهم الشخصية او مولدات غيرهم، هذا يدل ان هناك شيئا غير محق بالنسبة للقطاع خصوصا وان صناعته 24 ساعة و365 يوما على مدار السنة".
وأضاف: "انطلاقا من الواقع، طالبنا ايقاف الاشتراك وتخفيض العشرين بالمئة الزيادة التي تعطى لنا، ولهذا السبب نحن نتحدث عن اللامركزية، نحن من خلق اللامركزية بشكل غير مباشر ومن قبل القطاع الخاص، نحن انشأنا في كل المناطق مع شبابنا، واصبح هناك عدد من المناطق التي تسوق لها ودخلت على الخريطة السياحية في أصعب الظروف في لبنان".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لجنة الاقتصاد
فريد البستاني
القطاع السياحي
اللامركزية
الكهرباء
التالي
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
"الصناعة": سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-08-09
لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
اقتصاد
2023-08-09
لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
0
أخبار لبنان
08:27
الأشقر: لجنة الإقتصاد تبحث مطالب قطاع الفنادق وأوليتنا خفض كلفة الكهرباء وتشغيل مطار القليعات وتشريع الـ AirBNB
أخبار لبنان
08:27
الأشقر: لجنة الإقتصاد تبحث مطالب قطاع الفنادق وأوليتنا خفض كلفة الكهرباء وتشغيل مطار القليعات وتشريع الـ AirBNB
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
فياض يطلق التحذير تلو الآخر من فشل خطة الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
فياض يطلق التحذير تلو الآخر من فشل خطة الكهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:55
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
اقتصاد
08:55
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
0
اقتصاد
02:23
"الصناعة": سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
اقتصاد
02:23
"الصناعة": سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
المركزي سيحافظ على استقرار الدولار مع منصة بلومبرغ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
المركزي سيحافظ على استقرار الدولار مع منصة بلومبرغ
0
اقتصاد
2023-09-11
الزعني يتفقد مصانع المتن الشمالي وصناعيو المنطقة يلوحون بتجميد جماعي لاشتراكات كهرباء الدولة
اقتصاد
2023-09-11
الزعني يتفقد مصانع المتن الشمالي وصناعيو المنطقة يلوحون بتجميد جماعي لاشتراكات كهرباء الدولة
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
09:30
مصر تحظر ارتداء النقاب في المدارس وتمنح الحرية بشأن الحجاب
منوعات
09:27
"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)
أخبار دولية
09:23
اليونسكو: إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
عالم الطبخ
09:15
على الطريقة الروسية... إليكم وصفة "دجاج كييف" (فيديو)
أخبار دولية
09:13
مجموعات مسلحة في شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
0
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
0
آخر الأخبار
09:11
الوكالة الوطنية للاعلام: الاشتباكات تجددت عند محور حطين داخل مخيم عين الحلوة حيث يسمع دوي القذائف والرصاص في أرجاء مدينة صيدا
آخر الأخبار
09:11
الوكالة الوطنية للاعلام: الاشتباكات تجددت عند محور حطين داخل مخيم عين الحلوة حيث يسمع دوي القذائف والرصاص في أرجاء مدينة صيدا
0
أخبار دولية
03:23
المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
أخبار دولية
03:23
المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القرى الأقرب إلى مركز الزلزال تنتظر رجال الانقاذ
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القرى الأقرب إلى مركز الزلزال تنتظر رجال الانقاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
0
أخبار لبنان
08:14
هل دخل إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عين الحلوة؟
أخبار لبنان
08:14
هل دخل إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عين الحلوة؟
0
أخبار لبنان
08:13
مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024... ماذا في تفاصيل الجلسة؟
أخبار لبنان
08:13
مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024... ماذا في تفاصيل الجلسة؟
0
أخبار لبنان
08:11
لودريان في السراي وعين التينة... ماذا في أجواء جولته؟
أخبار لبنان
08:11
لودريان في السراي وعين التينة... ماذا في أجواء جولته؟
0
أخبار لبنان
06:49
دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
أخبار لبنان
06:49
دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ
تقارير نشرة الاخبار
15:37
قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ
0
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
2
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
3
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
4
خبر عاجل
11:53
رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة
خبر عاجل
11:53
رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة
5
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
6
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
7
منوعات
12:42
بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة
منوعات
12:42
بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة
8
منوعات
11:47
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
منوعات
11:47
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More