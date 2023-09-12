وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة نفيا قاطعا ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز وقرار بوقف الدعم، مؤكدة أن هذه المادة الحيوية والاستراتيجية متوافرة.



وأهابت وزارة الاقتصاد ببعض الإعلام التحلّي بالدقة وعدم الوقوع في افخاخ ينصبها بعض العابثين والمتضررين من الآليات التنظيمية التي وضعتها الوزارة والتي ضبطت السوق ومنعت المتاجرة بلقمة اللبنانيين.



ويعقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، الساعة الثالثة بعد ظهر غد في مكتبه في الوزارة، لوضع النقاط على الحروف.