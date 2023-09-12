أبو حيدر التقى مسؤولا في وزارة التجارة البريطانية: لتفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة

أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر خلال لقاء مع نائب مدير قسم اوروبا والشرق الاوسط وآسيا الوسطى في وزارة الاعمال والتجارة في لندن نيكولا كلامنتس، وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية المستشار مروان فرنسيس والسيدة ياسمين الحاج من القسم التجاري في السفارة البريطانية، على تفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة والبحث في سبل تطويرها عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين علماً ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب ٧٩٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢.