الـPay Card: الحل لصرف رواتب وأجور الموظفين بسهولة

لتجنب عبء صرف الرواتب على أصحاب العمل في نهاية كل شهر، يقدم بنك بيروت خدمة إلكترونية مبتكرة للشركات، وهي بطاقات Pay Cards التي تُمكّن المؤسسات من تسديد رواتب وأجور الموظفين والعمال الموسميين والمياومين بطريقة تلقائية وفورية.تُقدّم هذه الخدمة الإلكترونية عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى زيارة المصرف، وعدم وجود حساب مصرفي للمستفيدين.يمكنكم زيارة موقعأو الاتصال على الرقم التالي: 76/420046