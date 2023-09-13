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اقتصاد
مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد بدلات 2023
2023-09-13 | 02:47
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مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد بدلات 2023
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن سنة 2023 وما قبل بواسطة:
- الجباة المختصين
- صناديق دوائر التوزيع
- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع
- مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.
واعتذرت حاليا من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.
وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
- خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
واعتبرت الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مياه بيروت وجبل لبنان
تسديد
بدلات 2023
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