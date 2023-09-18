الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
كنعان: لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية
2023-09-18 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
3
min
كنعان: لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية
كنعان بعد جلسة لجنة المال: نطالب الحكومة باحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان استمعت فيها الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بموضوع مشروع موازنة ٢٠٢٣.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "كان هناك اجماع في الآراء على أن مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له. واذا كنا نريد اعطاء اجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، واذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل يجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها المالية أيضاً؟".
وأشار الى أن "اللجنة قررت مطالبة الحكومة باحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الانقاذية والاصلاحية المطلوبة، وأي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة ٢٠٢٤ اذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيتم في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك".
وقال: "نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات الـ11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من الـ2010 الى الـ2019 والذي اظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم".
وأكد كنعان أن "هذا المسار يجب أن يتوقف وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتخذنا قرارات واصدرنا توصيات في لجنة المال والموازنة، ولكن السلطة التنفيذية المتعاقبة استمرت بالسياسة نفسها".
ولفت الى أن "المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة استطاعة الحكومة اصدارها بمرسوم اذا لم يبت بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني".
وأشار الى أن "على الحكومات أن تأخذ علماً بأن موازنات أمر واقع تفرض على مجلس النواب بأرقامها ومخالفاتها مرفوضة، وأتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو لجنة المال والموازنة، لأن المطلوب موقف واضح من التحايل المعتمد من الحكومات منذ التسعينيات، بالتساهل في ارسال الموازنات في نهاية السنة أو ما بعدها، وبنت مخالفاتها عليها وفق ما ظهر في التدقيق البرلماني والتدقيق الجنائي".
وتطرّق كنعان الى موضوع دستوري أثير في الجلسة من قبل بعض النواب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً الى "ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، فلا يمكن أن نمر على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنى مراعاة ذلك وان يكون هناك احترام كامل للشكل الدستوري والمضامين القانونية والمالية التي نتحدث عنها".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لجنة المال
ابراهيم كنعان
يوسف خليل
موازنة
بيان لمصرف لبنان بالموجودات والمطلوبات الخارجية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
0
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف
0
أخبار لبنان
2023-09-04
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
أخبار لبنان
2023-09-04
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
0
أخبار لبنان
2023-08-28
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
أخبار لبنان
2023-08-28
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:54
بيان لمصرف لبنان بالموجودات والمطلوبات الخارجية
اقتصاد
03:54
بيان لمصرف لبنان بالموجودات والمطلوبات الخارجية
0
اقتصاد
2023-09-15
وفد صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد والحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة
اقتصاد
2023-09-15
وفد صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد والحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة
0
خبر عاجل
2023-09-15
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
خبر عاجل
2023-09-15
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-14
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-14
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
10:06
الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
منوعات
09:55
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
منوعات
09:47
مراهق اغتصب ابنة الـ8 سنوات ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفته... وبعد اطلاقه هذا ما فعله!
منوعات
09:39
وضع أفعى حول رقبته خلال ركوبه الأمواج... عقابه كان قاسيا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:06
الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني
أخبار لبنان
10:06
الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: إنجاز مهم للمجتمع الماروني
0
منوعات
09:55
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
منوعات
09:55
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
0
فنّ
2023-08-10
وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!
فنّ
2023-08-10
وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!
0
صحف اليوم
00:09
الصادق لـ"الأنباء الكويتية": إسم جوزاف عون غير بعيد عن مزاج اللجنة الخماسية
صحف اليوم
00:09
الصادق لـ"الأنباء الكويتية": إسم جوزاف عون غير بعيد عن مزاج اللجنة الخماسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
0
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
0
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
0
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
2
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
3
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:29
الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
4
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
5
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
6
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
7
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
12:46
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
8
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
فنّ
15:08
مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More