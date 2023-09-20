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اقتصاد

المالية: تأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي

2023-09-20 | 07:36
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المالية: تأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي
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المالية: تأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي

أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية، في بيان، انها "ستباشر بتأمين خدمة استيفاء الطابع المالي بواسطة آلة وسم الطابع المالي في كل من صندوق طوابع الجمهور وصندوق الدوائر العقارية في بيروت وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن تعمم الخطوة تباعا على سائر الصناديق حيث يقتضي".
 
وأوضحت المديرية أن "خطوتها هذه تأتي في إطار الإجراءات التي وضعتها للتنفيذ وذلك لوضع حد لاحتكار الطوابع المالية وقطعا لبيعها في السوق السوداء".
 
وأكدت المديرية انها "حاضرة لتأمين حاجة السوق التي تسير وفق الآليات النظامية عبر أمناء صناديق طوابع المرخصين في المناطق وهي تدعو المتضررين إلى التعاون معها عبر كشف المستغلين لملاحقتهم وفق الأصول القانونية".
 
في مجال آخر، أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "أمانة السجل العقاري في الكورة قد خصصت ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع لتسليم الإفادات العقارية والسندات، وعليه تدعو المعنيين الى الالتزام بالأيام المحددة لتسهيل العمل والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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