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اقتصاد
استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
2023-09-22 | 02:17
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استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
إرتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية والمازوت 12000 ليرة لبنانية مع استقرار في سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1843,000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1881,000 ليرة لبنانية
المازوت: 1750,000 ليرة لبنانية
الغاز: 938,000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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