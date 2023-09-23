الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

بحثٌ لمنصوري مع الهيئات الإقتصادية حول أفكاره في السياسة النقدية

2023-09-23 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بحثٌ لمنصوري مع الهيئات الإقتصادية حول أفكاره في السياسة النقدية
0min
بحثٌ لمنصوري مع الهيئات الإقتصادية حول أفكاره في السياسة النقدية

عرض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للكثير من الافكار والاجراءات المتعلقة بالإستقرار النقدي ومعالجة الإزمة المالية، فضلاً عن إجراءات وتدخلات من مصرف لبنان لتمرير المرحلة المقبلة من دون أي خضات الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العملية السياسية وإقرار خطة تعافي شاملة، وذلك خلال عشاء أقامه عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة.

وبعد نقاش مطول ومفصل حول مختلف هذه الأفكار والإجراءات كان هناك توافق بين منصوري والهيئات الاقتصادية على ضرورة القيام بالإجراءات التي تستجيب لإراحة المودعين وإطلاق عمل المصارف وتحريك العجلة الإقتصادية.

واتفق على عقد إجتماع بين منصوري والهيئات الإقتصادية لمناقشة كل الافكار والمقترحات بشكل معمق ولترسيخ تعاون مشترك بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

لمنصوري

الهيئات

الإقتصادية

أفكاره

السياسة

النقدية

استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-09-13

الهيئات الإقتصادية تؤكد حرصها على نجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد خدمةً للاقتصاد الوطني والمودعين

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-12

شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة: لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية

LBCI
اقتصاد
2023-08-22

إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وفريد البستاني... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
اقتصاد
2023-08-14

الهيئات الإقتصادية تطالب بتعديل المادة 7 من قانون الكابيتال كونترول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-09-22

استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟

LBCI
اقتصاد
2023-09-21

إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة لبنان في "أكسبو قطر"

LBCI
اقتصاد
2023-09-21

أبو حيدر للـLBCI: هذا ما طالبت به الوزارة لحماية المستهلك و"بلومبورغ" يوحّد سعر الصرف

LBCI
خبر عاجل
2023-09-21

ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
07:21

القوات الأوكرانية تخرق صفوف الروس في الجنوب

LBCI
امن وقضاء
06:51

الجيش: العدو خرق خط الانسحاب في بسطرة وألقى قنابل باتجاه دورية لنا ردت وأجبرته على الانسحاب

LBCI
صحة وتغذية
06:50

دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل

LBCI
امن وقضاء
06:48

تيننتي عن التوتر في بسطرة: اليونيفيل على الأرض لتهدئة الوضع

LBCI
أخبار سياسية
06:41

خريس: الحوار الطريق الأقصر للحلّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
06:24

الحاج حسن: الأميركيون والأوروبيون يتحملون مسؤولية النزوح في لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:21

نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

LBCI
فنّ
2023-09-16

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
06:41

خريس: الحوار الطريق الأقصر للحلّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:21

نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

LBCI
امن وقضاء
02:07

إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
منوعات
15:41

"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
14:44

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

LBCI
فنّ
04:12

بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
منوعات
15:54

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
11:15

استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!

LBCI
منوعات
09:20

ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More