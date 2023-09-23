بحثٌ لمنصوري مع الهيئات الإقتصادية حول أفكاره في السياسة النقدية

عرض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للكثير من الافكار والاجراءات المتعلقة بالإستقرار النقدي ومعالجة الإزمة المالية، فضلاً عن إجراءات وتدخلات من مصرف لبنان لتمرير المرحلة المقبلة من دون أي خضات الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العملية السياسية وإقرار خطة تعافي شاملة، وذلك خلال عشاء أقامه عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة.

وبعد نقاش مطول ومفصل حول مختلف هذه الأفكار والإجراءات كان هناك توافق بين منصوري والهيئات الاقتصادية على ضرورة القيام بالإجراءات التي تستجيب لإراحة المودعين وإطلاق عمل المصارف وتحريك العجلة الإقتصادية.

واتفق على عقد إجتماع بين منصوري والهيئات الإقتصادية لمناقشة كل الافكار والمقترحات بشكل معمق ولترسيخ تعاون مشترك بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.