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تقرير لهيئة الشراء العام حول ايصال رسائل نصية قصيرة دولية عبر الشبكة الخلوية من التطبيقات

2023-09-25 | 06:32
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تقرير لهيئة الشراء العام حول ايصال رسائل نصية قصيرة دولية عبر الشبكة الخلوية من التطبيقات
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تقرير لهيئة الشراء العام حول ايصال رسائل نصية قصيرة دولية عبر الشبكة الخلوية من التطبيقات

أصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية تقريرا حول موضوع النظام الخاص بالرسائل النصية الذي يمكن المتعاقد معه من الولوج الى الشبكة الخلوية لإيصال رسائل نصية قصيرة دولية SMS من تطبيقات معينة الى الأشخاص المشتركين في الخطوط الخلوية على الشبكة.
 
***للإطلاع على التقرير، اضغط هنا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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