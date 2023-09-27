الأشقر: القطاع السياحي أثبت قدرة فائقة على لعب دور كبير في تقوية ركائز الإقتصاد الوطني

في يوم السياحة العالمي... الأشقر يناشد السياسيين لإنتخاب رئيس للجمهورية

أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان بيار الأشقر أن العالم يحتفل اليوم بعيد السياحة العالمي على وقع التقدم الكبير الذي تحققه السياحة في العديد من الدول والذي جعلها تتخطى بأهميتها قطاع النفط والزراعة والصناعة وقطاعات خدماتية أخرى.



وإذ اعتبر الأشقر أن التطوّر الحاصل في هذا الميدان الكبير والواسع جعل السياحة قاطرة أساسية لإقتصادات دول العالم أجمع، قال: "من هنا فإن الدول النفطية تسعى اليوم بقوة لتتحول الى بلدان سياحية، انطلاقاً من كون النشاط السياحي مستدام وقابل للنمو والتطوّر، بينما النفط قد ينضب في يوم من الأيام.



وأشار الأشقر الى أنه "في لبنان وفي العام الماضي وهذا العام، قد أثبت القطاع السياحي بمختلف مؤسساته، قدرة فائقة على لعب دور كبير في تقوية ركائز الإقتصاد الوطني وتحريك العجلة الإقتصادية ودعم القطاعات والعائلات اللبنانية وكذلك وبشكل اساسي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة وإدخال إيرادات كافية للخزينة".



وناشد الأشقر جميع المسؤولين، قائلا: "في يوم السياحة العالمي، أناشدكم لوقفة ضمير كي تسرعوا بإنتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل مدخلاً لإنتظام الحياة السياسية ووضع البلد على طريق التعافي. ونحن كقطاع سياحي كفيلون، بما لدينا من طاقات وامكانات هائلة في لبنان والتي ظهرت بشكل جلي خلال موسم الصيف، بقيادة عملية التعافي الإقتصادي بأسرع مما متوقع بكثير".