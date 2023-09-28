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اقتصاد

تسديد رواتب الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية

2023-09-28 | 06:30
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تسديد رواتب الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية
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تسديد رواتب الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية

خدمات إلكترونية مصرفية للتجار والمؤسسات من بنك بيروت من بينها بطاقات الشركات Pay Cards.
 
هذه البطاقات هي الحلّ لدفع رواتب العمال الموسميين أو المياومين أو الموظفين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بأمان وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر بطاقات PayCard للمستفيدين منها إمكانية سحب مستحقاتهم عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك بيروت. للمزيد، 
يمكنكم زيارة موقع 
https://www.bankofbeirut.com/en/Personal/Apply/177/business-pay-card
او الاتصال :76/420046
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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