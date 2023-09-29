وزارة المالية رفعت الى رئاسة مجلس الوزراء مشاريع قوانين ترتبط باجراءات ضريبية

رفعت وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين ترتبط بإجراءات ضريبية، وهي:



-مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

- مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

- مشروع قانون يرمي الى استحداث قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى أرباح الشركات وسائر الأشخاص المعنويين المستند الى برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

- مشروع قانون يرمي الى استحداث وتعديل عدد من المواد القانونية في سياق برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.



