كنعان: صرف أموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن صرف أموال حقوق السحب العام من الحكومة تمت بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته.



وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "قررنا إحالة ملف حقوق السحب العام الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة".



وكانت لجنة المال والموازنة قد عقدت جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، وذلك لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.