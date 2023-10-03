كنعان يردّ على التعليقات حول دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة"

تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حول دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة" أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد اليكم المستندات التي تثبت ، لسوء حظ "جماعة عنزة ولو طارت" ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول ٢٠٢٢ 👇وبناء عليه وصلتنا… pic.twitter.com/E2wuDuFhK9
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) October 3, 2023
تعقيباً على بعض التعليقات التي وردتنا حول دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة" أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد اليكم المستندات التي تثبت ، لسوء حظ "جماعة عنزة ولو طارت" ان اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الاول ٢٠٢٢ 👇وبناء عليه وصلتنا… pic.twitter.com/E2wuDuFhK9