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اقتصاد
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل
2023-10-03 | 06:56
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وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٣/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣ ضمنًا.
ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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