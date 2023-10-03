الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

سرور: ارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة سببه ارتفاع سعر طن الطحين

2023-10-03 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرور: ارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة سببه ارتفاع سعر طن الطحين
2min
سرور: ارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة سببه ارتفاع سعر طن الطحين

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن "السبب الرئيسي لارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة لبنانية من 43 ألف ليرة إلى 47 ألف ليرة لبنانية داخل الأفران، جاء بسبب ارتفاع سعر طن الطحين دفعة واحدة 4 ملايين و686 ألف ليرة ليصبح ١٩١٧٣٥٠٠، بعد أن كان سعره ١٤٥١٧٥٠٠ ليرة لبنانية".

وأشار إلى هذا الارتفاع في مادة الطحين المدعوم يعود إلى تسعير الطحين على دولار 30 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة لبنانية. وقال: "هذه الزيادة طبيعية كون سعر صرف الدولار والمواد الأولية لم يتغير لا صعودا ولا هبوطا، إنما الارتفاع التدريجي لتسعير الطحين من دولار ١٥٠٠ إلى ٧٥٠٠ فـ١٥٠٠٠، وصولا إلى ٣٠ ألفا، إنها عملية حسابية بين وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان على الأرجح".

وأكد أن مكونات ربطة الخبز كافة لا تخضع لأي دعم من وزارة الاقتصاد، باستثناء الطحين المدعوم الذي أصبح يسعر بدءا من يوم غد على سعر صرف 30 ألف ليرة.

وعن رفع الدعم، قال: "لا رفع للدعم في الأفق قبل الشهر الخامس من عام ٢٠٢٤. لذلك، المطلوب الإسراع في تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية لتوزع على العائلات اللبنانية المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم العسكر، إضافة الى كل من لا يزال يتقاضى راتبا شهريا أو يوميا بالليرة اللبنانية ولا يتماشى راتبه مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص".

وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والأجهزة الأمنية قادرة على إنتاج داتا خاضعة للتدقيق وتعرف العائلات التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز".

وقال: "نحن جاهزون للتعاون مع الجميع لتبصر البطاقة التمويلية النور قبل رفع الدعم الكلي عن ربطة الخبز".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

ناصر سرور

الخبز

الطحين

LBCI التالي
كنعان يردّ على التعليقات حول دعوة لجنة المال والموازنة "المتأخرة"
مدير جديد لشركة النفط والغاز سوناطراك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-07-11

ارتفاع سعر ربطة الخبز الف ليرة يعود لارتفاع تسعير الطحين المدعوم

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-02

​ سلام: أهداف زيارتي أميركا البحث في الآلية التي ستوضع لمرحلة ما بعد انتهاء قرض الطحين

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

سلام: لا أزمة قمح ولا يوجد أي مشكلة بتسعير ربطة الخبز

LBCI
اقتصاد
2023-09-19

سلام: لا قرار برفع الدعم عن ربطة الخبز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:15

المالية حولت جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021

LBCI
اقتصاد
06:27

البستاني: أخشى أن يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة

LBCI
اقتصاد
04:29

بيان لمصرف لبنان بالموجودات والمطلوبات الخارجية

LBCI
اقتصاد
03:43

بوب فينانس: ميزة المحفظة الإلكترونية لتسديد مدفوعاتكم في السوبرماركت والمجمعات التجارية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الانقسامات داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وصلت إلى حدّ عزل رئيس مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

"الياس" ودعتنا بأمطار غزيرة..فكيف بدا الوضع على الطرقات صباح اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:51

بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة وأبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية

LBCI
فنّ
07:16

هل قرّر فارس كرم الانفصال عن زوجته وما أسباب الطلاق؟

LBCI
اقتصاد
07:15

المالية حولت جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-01

شرطي أميركي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:12

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

LBCI
منوعات
2023-10-03

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

LBCI
اقتصاد
01:58

لا حاجة لحساب مصرفي لتسديد أجور الموظفين... البطاقة هي الحل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الانقسامات داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وصلت إلى حدّ عزل رئيس مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

"الياس" ودعتنا بأمطار غزيرة..فكيف بدا الوضع على الطرقات صباح اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
06:33

مولوي: "بلدنا مش للبيع"..ولا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو "تطنيش" حيال الوجود السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:47

تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
08:12

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

LBCI
خبر عاجل
16:57

أ.ف.ب.: عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي

LBCI
منوعات
16:09

أجبرها على ممارسة لعبة الجرأة الجنسية وما فعله بعدها مرعب... إليكم قصة أستاذ الرياضيات المتزوج وابنة الـ15 سنة!

LBCI
منوعات
12:18

العروسان الهاربان... أنهيا حفل زفافهما ولم يدفعا فاتورة المطعم ثم غادرا البلاد وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
أخبار دولية
17:05

في سابقة تاريخية... مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه

LBCI
منوعات
09:21

كانت ترتدي مشدا طبيا ولكن الأمور تطورت للأسوأ .... توقيف شابة في مطار دبي: هذا ما قامت به أثناء تفتيش ملابسها!

LBCI
منوعات
16:20

الميكانيكي يخدّر و"دكتور فؤاد" يجري الجراحة... قصة مرعبة لاستئصال الكلى وبيعها للأثرياء بهذا البلد وهذا مصير العصابة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More