لا حاجة لحساب مصرفي لتسديد أجور الموظفين... البطاقة هي الحل!

الحلول الذكية لتسديد المدفوعات هو عنوان الندوة الذي عقدها بنك بيروت في 3 تشرين الاول في فندق فينيسيا بحضور مجموعة من الشركات والمؤسسات التجارية ومجموعات الأعمال وجمعيات غير حكومية محلية ودولية.



وركزت الندوة على حلول الدفع الإلكترونية التي يقدمها المصرف وأبرزها بطاقات الشركات أو PayCards.



وشرح مدير دائرة الحلول المصرفية الإلكترونية للشركات في بنك بيروت فريد خوري أن مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف للشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية هي الأهم على الساحة المحلية حيث يقدّم المصرف حلولاً مبتكرة للدفع والتحصيل الالكتروني والتجارة الالكترونية وإدارة النقد من خلال بطاقات الدفع وبذلك يسهل المصرف عملية تسيير المدفوعات.



وقد شددت الندوة على أهمية بطاقات الشركات التي توفر للتجار إمكانية دفع رواتب وأجور وأتعاب العمال الموسميين أو المياومين أو الموظفين الذين لا يملكون حساباً مصرفياً بصورة الكترونية ومن دون الحاجة لزيارة فروع المصرف.



وشدد خوري أيضاً على خاصيّة مصممة للجمعيات غير الحكومية وهي إبقاء إسم المستفيد مجهولاً على البطاقة، حرصاً على خصوصية متلقي المساعدات.



وتخللت الندوة مداخلات من مؤسسات استفادت من هذه الحلول المصرفية الالكترونية وأشادت بفعاليتها وأبرزها بطاقات تسديد الأجور لغير المتعاملين مع المصارف PayCards.