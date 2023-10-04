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اقتصاد
البستاني: أخشى أن يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة
2023-10-04 | 06:27
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البستاني: أخشى أن يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور عدد من النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة: "تناقشنا اليوم في بعض الأمور التي تقدمت بها جمعية الصناعيين. ومنهجية عمل اللجنة، ترتكز دائما على المطالبة باعطائنا مذكرة لنعرف ما هي البنود التي علينا العمل عليها واللجنة تفندها وتدعو السلطات المسؤولة عن كل بند. أحب القول اننا تقدمنا في موضوع الكهرباء، وكان هناك مطالبة من الصناعيين بالنسبة لتعرفة الكهرباء والاشتراكات، تم ايجاد حل حزئي لها. اليوم استجدت أمور، ان الذي يدفع ايرادات شركة الكهرباء هي الشركات الكبيرة، واذا كانت كلفتها ارخص من شركة الكهرباء سيقررون الفصل عن الشبكة، ويستطيعون الفصل عن الشبكة 23 شهرا ليقرروا بعدها اذا ارادوا الرجوع الى الشبكة ام لا. واتوقع ان كلفة شركة الكهرباء هي اكثر بكثير. ولنعود ونستوعبهم من جديد فيها صعوبة، وسأنقل لادارة شركة الكهرباء هذا الامر، واتمنى ان نستطيع معالجة الموضوع بالاشتراكات مع ان سعر البرميل يرتفع".
وأضاف البستاني: "كما تقدمت جمعية الصناعيين بمطلب، لجهة المادة 73 من قانون الجمارك التي تعفي بعض المعدات للطاقة المتجددة، وكما نسمع ان الجمارك لا تطبقها او استنسابيا وكان نقاش مع الجمارك وقررنا ان نبحث في الموضوع اكثر، وسندرس آلية لتجديد هذه المادة. والملفت أن كل مرة نقدم مذكرة يأتينا الرد خطيا، هذا الرد يؤدي الى منهجية علمية لعمل اللجنة وبعيد عن الشعبوية، أريد القول ان سلطتنا التشريعية والرقابية غير منتقصة وسنتابعها مع كل دائرة ووزارة وكما تعرفون هناك تداول للسلطة".
وتابع البستاني: "شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية بالامس حول موضوع النافعة واتخذت بعض التوصيات وتفاجأت اليوم ان التوصيات لم تطبق. الدراسة اليوم وكل يوم تؤجل امور الناس كلما تتأذى الناس أكثر. طالبنا بتسجيل المركبات التجارية. والاسبوع المقبل لدينا اجتماع طارىء للجنة الاقتصاد لبحث هذا الموضوع، وهو لا يحتمل التأجيل. الموضوع الآخر يتعلق ببراءة الذمة للضمان الاجتماعية، ما هذه الكارثة، كلما اراد ان يستورد يطلب من الضمان براءة ذمة. لقد "شليتم" المؤسسات التجارية والصناعية ببراءة الذمة. طالبنا بمتابعة الموضوع، ويجب ان يكون هناك آلية لتسهيل أمور الناس. لو اردتم ايرادات، افتحو النافعة والدوائر العقارية، كيف سيحصل انتعاش وندفع الرواتب اذا لم نؤمن ايرادات للدولة؟ أخشى أن يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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