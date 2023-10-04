المالية حولت جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021

المالية حولت جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021



أعلنت وزارة المالية أنها حولت اليوم إلى مصرف لبنان جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021 لصالح إتحاد البلديات والبلديات، وبلغت قيمة الدفعة الأولى للإتحادات 18.949.908.000 مليار ليرة لبنانية وقيمة الدفعة الأولى للبلديات 183.558.756.000 مليار ليرة لبنانية.



وفي سياق آخر، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا مدد بموجبه لغاية 31/10/2023 ضمنًا مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المستفيدين من ريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيًا بموجب النموذج "ث4/ج" عملًا بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.