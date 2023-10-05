متى ستبدأ مناقشة موازنة ٢٠٢٤ في مجلس النواب؟

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة منذ قليل الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل ٩ ت١ ٢٠٢٣ لمناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤.



ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة، التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضع على أساسها ومدى التزامها بالاصلاحات المطلوبة.