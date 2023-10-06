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إنخفاض في سعر صفيحة البنزين

2023-10-06 | 02:06
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إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
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إنخفاض في سعر صفيحة البنزين

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 54000 ليرة لبنانية وسعر المازوت 17000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1760.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1798.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1764,000 ليرة لبنانية
- الغاز: 968,000 ليرة لبنانية
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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