ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة الاثنين بعد أن شنت حماس هجوما على إسرائيل في نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.



وقفز برنت 4,7 بالمئة إلى 86.65 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط 4,5 بالمئة إلى 88.39 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة.

