اجتماعات لجنة المال… طوال الأسبوع المقبل!

في اطار دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٤، جدول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ٣ اجتماعات للجنة أيام الاثنين والأربعاء والخميس في ١٦ و١٨ و١٩ تشرين الأول، لدرس مواد الموازنة.وحددت الاجتماعات عند العاشرة والنصف قبل الظهر في قاعة الهيئة العامة.ولم يحدد كنعان جلسة الثلثاء ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٣، بسبب انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه نبيه بري لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان.