سرور: لإعطاء الأفران مهلة 6 أشهر لتأمين بديل عن موزعي الخبز السوريين واستبدالهم بلبنانيين

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، "بدء تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية التي تتعلق بالعمال السوريين الذين يعملون في قطاع المخابز والأفران وبالأخص موزعي الخبز الذين لا يحق لهم الاستحصال على إجازة عمل حسب القوانين اللبنانية".



وقال: "بعد توقيف عدد من موزعي الخبز في منطقة الضاحية الجنوبية في نطاق بلدية المريجة بناء على مقرارت الحكومة التي لا تجيز لهم العمل، نطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير العمل بإعطاء الأفران مهلة ستة أشهر لتأمين بديل عن موزعي الخبز السوريين واستبدالهم بسائقين لبنانيين، كي لا تحصل أزمة طوابير على أبواب صالات الأفران، في ظل ظروف أمنية وعسكرية معقدة في المنطقة إضافة للتوترات الأمنية الموجودة على الحدود اللبنانية الفلسطينة مع العدو الصهيوني".