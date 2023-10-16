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اقتصاد
وزير الأشغال ترأس اجتماعا لمديري المرافئ البحرية الأربعة
2023-10-16 | 10:04
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وزير الأشغال ترأس اجتماعا لمديري المرافئ البحرية الأربعة
ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً لمديري المرافئ البحرية الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور) أحمد تامر، عمر عيتاني، عماد الحج شحادة وعلي خليفة، وذلك في حضور المعنيين في الوزارة والمرافئ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير الإحترازية التي يجب إعدادها واتخاذها في هذه المرافق، وذلك في حال حدوث أية ظروف استثنائية في البلاد.
وأكد حمية أنه "من المعلوم بأن هذه المرافق الحيوية، أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حد سواء"، قائلا: "الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، ينبغي لها أن تكون تكاملية فيما بين المرافئ أجمعها"، وذلك "حرصا منا على استمرارية أداء دورها المنشود، ولو بالحد الأدنى، وذلك في ظل أية ظروف استثنائية قد تقع".
ووجه الوزير حمية المسؤولين في هذا القطاع "بضرورة أن تكون كافة الخطوات الموصى باتخاذها متوافقة والأصول القانونية، فضلاً عن أن تكون مرنة ومتكيفة ومستجيبة لكافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً "بتكثيف التواصل فيما بينهم لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتين الراهنة واللاحقة على حد سواء".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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