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اقتصاد

لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية: المخزونات تكفي حتى نهاية العام... ماذا عن صناعة الدواء؟

2023-10-17 | 10:41
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لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية: المخزونات تكفي حتى نهاية العام... ماذا عن صناعة الدواء؟
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لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية: المخزونات تكفي حتى نهاية العام... ماذا عن صناعة الدواء؟

عرضت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية، في إجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وضع الأمن الغذائي والامكانيات المتوفرة حالياً في لبنان، ومدى جهوزية القطاعات لتلبية احتياجات السوق اللبنانية في ضوء أي احتمال لامتداد الحرب الى لبنان.

وقدم كل من رؤساء القطاعات الغذائية عرضاً عن وضع قطاعه، والمخزونات والإمكانيات المتوفرة حالياً والتحديات التي يمكن ان يواجهها في حال تفاقمت الأوضاع.

وبعد نقاش مطول،طمأنت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية، في بيان، اللبنانيين، الى قدرة القطاعات الغذائية المختلفة على تلبية إحتياجات اللبنانيين المختلفة حتى آخر العام 2023، مشيراً الى ان هذه القطاعات هي: المواد الغذائية التي تصنع في لبنان، المواد الغذائية المستوردة من الخارج، القمح المعد لصناعة الخبز (عربي وفرنجي)، الدواجن المنتجة في المزارع اللبنانية، اللحوم (الأبقار الحية).

كما طمأن البيان الى وجود مخزون من المواد الأولية لصناعة الدواء في لبنان تكفي لفترة سبعة اشهر.

وعلى الرغم من الكفاءة الهامة للقطاعات الغذائية، إلا ان لجنة الأمن الغذائي نبهت الى عاملين اساسيين في حال تدهورت الأوضاع نحو الأسوا، من شأنهما تعطيل دورة الأنتاج وضرب سلاسل التوريد، وهما عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات وبالتالي قطع التواصل بين المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية الى من يحتاجها، فضلاً عن عدم قدرة العمال من الوصول الى أماكن عملهم خصوصاً في الوحدات الإنتاجية.

وفي السياق، ناشدت الجميع بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وبذل كل الجهود لإبعاد لبنان عن أتون الحرب التي قد تضع الشعب اللبناني أمام تحديات جسام وستكون مرهقة وباهظة الثمن على لبنان واللبنانيين.

وشارك في الإجتماع إضافة الى شقير أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس تجمع اصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير بساط، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.
 
 
 
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