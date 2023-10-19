ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

لن يشارك ممثلو شركة "توتال" في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية لبحث النتيجة التي آلت إليها عملية حفر البئر في البلوك رقم ٩.



وبحسب ممثلي "توتال" فإنهم تلقوا تعليمات من السفارة الفرنسية تطلب منهم عدم المشاركة في الإجتماع لأسباب أمنية على خلفية التنديد في لبنان بالموقف الفرنسي الداعم لإسرائيل.



في المقابل قالت مصادر مطلعة للـLBCI إن عدم مشاركة ممثلي "توتال" يعود إلى عدم الرغبة في الدخول في سجال مع المسؤولين اللبنانيين في ما آلت إليه نتيجة الحفر.