طوني الرامي للـLBCI: نعيش حالة قلق وهناك انعدام دراماتيكي للحركة السياحية في المطاعم والملاهي

طوني الرامي للـLBCI: السياحة والاستقرار الأمني توأمان لا يتفارقان

أعلن نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي أن هناك انعداما دراماتيكيا للحركة السياحية في المطاعم والملاهي بنسبة 80% في منتصف الاسبوع، والسياحة والاستقرار الأمني توأمان لا يتفارقان.

واعتبر الرامي في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أننا نعيش حالة قلق اليوم ونجاح الموسم الصيفي لم يكن صدفة وهي أعجوبة سياحية.

وشدّد على أن الدولة اللبنانية لم تقدم لنا شيئا وأصبحنا خبراء في ادارة الأزمة ونحن في حالة صمود ولن نيأس.