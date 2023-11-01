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اقتصاد
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول
2023-11-01 | 09:39
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بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الاول 2023.
وجاء في البيان:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.082 بيانا جمركيا.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 29 بيانا جمركيا.
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 825 بيانا جمركيا.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 364 بيانا جمركيا.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.864 بيانا جمركيا.
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.850 بيانا جمركيا.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 68 بيانا جمركيا.
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، مطهرات (1)، اجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (42)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (18).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 67 بيانا جمركيا.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل امان - 40 قطعة - الصين - مرفأ طرايلس.
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