"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان، أنه "خلافا لما يتم تناوله من قبل البعض بشأن فذلكة الموازنة للعام 2024, فإن وزارة المالية يهمها ان تؤكد انها ارسلت الفذلكة المشار اليها، الاسبوع الماضي الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 من شهر تشرين اول الماضي لتحيلها على مجلس النواب".