الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين

2023-11-02 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين
2min
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين

جال وزير الاقتصاد في حكومه تصريف الاعمال امين سلام في مرفأ بيروت ، للكشف على المواد الغذائية والبضائع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وقارن بين العينات والمستوعبات والفواتير، مستمعا الى الموظفين المولجين بهذه المهمة حيث قاموا بشرح الكثير من آليات العمل.

وأشار سلام الى ان "وزارة الاقتصاد تقوم بهذه الجولات لانها جزء من مهمتها وهي معنية بالاستيراد والتصدير، واستكمالا للعمل الحكومي وخطة الطوارئ، احببنا ان نكون على الارض وسنكون في مرافق اخرى مثل المطار ومرفأ طرابلس".

ورأى ان"هناك عملية تأخير بسبب مرور البضائع في  مراحل عدة،  منها الكشف والجمرك والصحة والزراعة، ومع المدير العام. نحن في حال طوارئ، احببنا ان نعجل في استيراد البضائع وعدم تخزينها في المرفأ لمدة طويلة وعدم التكديس لاننا في دائرة الخطر، ومن مصلحتنا ادخالها وتوزيعها على جميع المناطق اللبنانية".

واعلن انه "بالاضافة الى الاطلاع على المشاكل والعمل على حلها مع الوزارات المختصة ، المشاكل هي ذاتها ومنها التأخير في الاستلام والتأخير في بعض المختبرات، لذلك نناشد الوزارات المعنية والادارات ان تكون على جهوزيه تامة وتعطي التعليمات للتسريع في ادخال البضائع والقيام بالاعمال اللوجستيه لاتمام المهمة، وهم بالتأكيد حريصون مثلنا".

وعن خطة المواجهة، قال:" في حال الاعتداء لا سمح الله على المرافق، نحن نقوم بعمل استباقي على الاقل تكون هناك خطة اجلاء، وهناك ادارات معنية فيها ، وخطة وزارة الاقتصاد التخفيف من التخزين في المرفأ ولدينا مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا الذي صار بامكانه استقبال المواد الغذائية".

 وتوجه للذين يخزنون المواد الغذائية قائلا :"صحيح ان هناك قلقا مما يحصل على الجبهة الجنوبية لكن هناك تفاوت في القدرة الشرائية بين اللبنانيين فالذي يشتري كميات كبيرة يقوم بأخذ المواد من طريق غيره، لذلك يجب ان يكون هناك وعي وادراك، و الذي يشتري 50 علبة يمنع الذي يشتري علبتين ولا ضروره للتخزين لاشهر".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

بيروت:

استباقي

وخطتنا

التخفيف

التخزين

"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
05:45

فيديو لانفجار مرفأ بيروت لا غزة...

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

سعيد للـLBCI: حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-30

مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-29

باسيل لـ"سنة على الفراغ": لا حل الا بالدولتين ونحن مع مبادرة بيروت وبتفكيرنا شعب السلام والاخوة بين البشر وما يهمني هو لبنان وتحييده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:58

"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب

LBCI
اقتصاد
09:39

بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول

LBCI
اقتصاد
2023-11-01

طوني الرامي للـLBCI: نعيش حالة قلق وهناك انعدام دراماتيكي للحركة السياحية في المطاعم والملاهي

LBCI
اقتصاد
2023-10-31

المالية: رواتب العسكريين والمتقاعدين بدأ قبضها اعتبارا من اليوم... ماذا عن رواتب باقي العاملين في الادارات العامة؟

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:21

"فخر الصناعة الإماراتية"... نجل ملك البحرين يقوم بتجربة سيارة "ربدان": إليكم تفاصيلها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:20

ملف الأملاك البحرية استُعرض في اجتماع تقييميّ حضره حمية

LBCI
أخبار لبنان
07:13

مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب

LBCI
آخر الأخبار
06:53

أ.ف.ب: وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 قتيلا

LBCI
آخر الأخبار
06:44

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نحذر من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:28

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-11-01

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-13

ترك الفرقة ليصبح كاهناً... وفاة مؤسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" عن 84 عاماً

LBCI
فنّ
2023-09-28

اليسا تردّ على كلمات أغنيتها "العقد" بطرافة: "بس أنا مبتعقدش" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:11

العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:02

الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟

LBCI
أخبار دولية
17:01

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
أخبار لبنان
15:58

سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المشاهد من داخل غزة موجعة...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
16:12

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
فنّ
09:40

أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!

LBCI
خبر عاجل
15:00

الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود

LBCI
خبر عاجل
15:23

الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح

LBCI
أخبار لبنان
15:58

سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي

LBCI
فنّ
10:07

نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟

LBCI
منوعات
16:34

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More