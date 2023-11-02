الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

شقير في افتتاح "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط": نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك

2023-11-02 | 11:41
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير في افتتاح &quot;ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط&quot;: نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك
5min
شقير في افتتاح "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط": نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك

شقير: القطاع الخاص اللبناني هو أساس صمود لبنان ونهوضه

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، شارك فيه أكثر من 50 رئيس نقابة وجمعية إقتصادية في جميع القطاعات، تحت عنوان: "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط".

ويأتي هذا الملتقى، نظراً لتراجع النشاط الإقتصادي الكبير الذي تم تسجيله على وقع ارتفاع وتيرة الأحداث في جنوب لبنان وحرب غزة، وعلى وقع الخوف من إمتداد أمد الحرب، وذلك للبحث في متطلبات تقوية صمود المؤسسات ومنع سقوطها والإتفاق على الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

شقير

وافتتح شقير الملتقى بكلمة استهلها بإعلان موقف إنساني تضامني مع غزة وأهل غزة الرافض لكل المجازر الوحشية والبربرية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الإنسانية جمعاء. 

وقال شقير: "لقد أثبت القطاع الخاص اللبناني قدرة فائقة على الصمود وجدارة كبيرة في مواجهة كل التحديات ومن ضمنها القرارات الجائرة التي أتخذت، وقد تمكنتم بما لديكم من خبرة وإمكانات وقدرات إبداعية من تثبيت موقع مؤسساتكم ودور القطاع الخاص الريادي في قلب المعادلة وبفضلكم صمد كل لبنان". 

وتوجه شقير الى المجتمعين، قائلاً: "لبنان صمد اقتصادياً واجتماعياً بفضلكم، ولبنان استعاد المبادرة كما رأينا في العام 2023، وخصوصاً في موسم الصيف بفضلكم، وكان من المتوقع أن يسجل الإقتصاد اللبناني نمواً يقدر بـ 2 في المئة في العام 2023 وكل ذلك بفضلكم". 

ونبه شقير الى أننا اليوم مرة جديدة لبنان في عين العاصفة، من حرب غزة إلى الأحداث الدائرة في جنوب لبنان، والإقتصاد هو أول من يتلقى الصدمات، حيث سجل في وقت سريع، إنكماشاً حاداً في مختلف القطاعات والأعمال، وهذا ما يطرح علينا مرة جديدة تحدياً قاسياً في حال امتدت الحرب والأحداث جنوباً لأشهر وصولاً إلى موسم الميلاد ورأس السنة".  

وأوضح شقير أنه من هنا أتى هذا الاجتماع أولاً من أجل رفع حال التضامن والتكاتف في ما بيننا جميعاً في مواجهة كل التحديات الداهمة ولنتشاور فيما يمكن أن نتخذه من تدابير وأيضاً تحديد ما هو مطلوب من إجراءات من قبل الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف تحصين الصمود ومنع الانهيار الشامل.

وأطلق شقير نداءً طالب فيه الحكومة وكل القوى السياسية بفعل المستطاع لمنع انجرار لبنان إلى الحرب. وقال: "نحن من جانبنا نَعِدّ كما كل مرة أننا سنفعل كل المستطاع لتحريك عجلة الاقتصاد والاستفادة من المواسم المقبلة حفاظاً على مؤسساتنا وعلى اليد العاملة فيها وعلى اقتصادنا الوطني".
 
وأضاف: "إننا نمر في أوقات عصيبة، لكننا وكعادتنا لن نستسلم وسنتحرك، كل مؤسسة وكل قطاع، وسنتحرك بشكل جماعي متضامنين متكاتفين، وسنعمل على إنتاج شراكة قوية بيننا وبين القطاع العام".

وأعلن شقير أنه لهذا سيتواصل فور إنتهاء الملتقى مع الرئيس نجيب ميقاتي لتسليمه ورقة التوصيات التي ستصدر عن هذا الملتقى والتي تتضمن الإجراءات والتدابير المطلوبة من الوزارات والدوائر الحكومية في هذه المرحلة الدقيقة. 

وشدد شقير على أن القطاع الخاص اللبناني هو أساس صمود لبنان ونهوضه، فعلى الجميع وخصوصاً الإدارات المعنية في الدولة تحمل مسؤوليتها والمبادرة لاتخاذ كل ما من شأنه تحقيق هذه الاهداف.
 

شماس 

وتحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، مشيرا الى الأزمات الكثيرة والقوية التي واجهها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، مشيراً الى ان الهيئات الإقتصادية تعمل لمواجهة التداعيات على ثلاث مستويات، على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الإقتصاد الكلي وعلى المستوى القطاعي.

وشدد شماس على ضرورة تشكيل اوسع مروحة من التعاون بين القطاع الخاص للنظر في كيفية الصمود لا سيما من خلال الحفاظ على استمرار المداخيل.

الأشقر

وتحدث رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، لافتا الى الصعوبات التي تواجهها كل المؤسسات السياحية والمتمثل بالإنخفاض الكبير في التشغيل، مشيراً الى أنه لا يمكن الإتكال على الدولة والمطلوب هو تضامن القطاع الخاص في ما بينه.

بكداش

من جهته، أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش،الى خطة الطوارئ الصناعية التي تم العمل عليها بين الجمعية ووزارة الصناعة، مؤكداً ضرورة حصول أوسع تعاون بين القطاع الخاص لتمرير هذه المرحلة. وأوضح أن القطاع الصناعي يوفر حوالي 60 في المئة من احتياجات السوق المحلية ولديه التزامات خارجية.

حوار مطول وأفكار

ثم طلب شقير من الحاضرين تقديم أفكار تساهم في تقوية صمود القطاع الخاص، وعليه قدم الكثير من المشاركين افكار محددة، تم تسجيلها على أن يتم وضعها على ورقة للعمل عليها.   
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

شقير

ملتقى

القطاع الخاص

لبنان

غزة

LBCI التالي
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين
"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:03

ماذا عن إمكان ترحيل فلسطينيي غزة إلى المخيمات في لبنان؟ (نداء الوطن)

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-01

سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-01

جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

سعيد للـLBCI: نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:47

القرم عن مزايدة قطاع البريد: إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت او التجديد لليبان بوست

LBCI
اقتصاد
05:35

سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين

LBCI
اقتصاد
2023-11-01

"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب

LBCI
اقتصاد
2023-11-01

بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
آخر الأخبار
14:36

سمير جعجع لـ سنة على الفراغ: لا يجب أن تصل الحرب الى لبنان لأنها ستقضي على البلد ويجب أن نفعل المستحيل لمنعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-28

طقس مستقر وجاف حتى الأحد... ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
فنّ
2023-10-18

اليسا تعلّق على احداث غزة: حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد

LBCI
منوعات
2023-10-24

إعتدى عليها منذ أن كان عمرها 15 شهرًا... مجرم يرتكب جرائم جنسية مروّعة وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
2023-10-28

عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

ما قصة وعد بلفور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

جهات سياسية تبحث في مصير قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

"حزب الله" يشنّ 19 هجوما على طول الحدود.. اليكم آخر التطورات الميدانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

قبل ظهور السيّد كما بعده؟

LBCI
أخبار دولية
14:01

بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:12

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

LBCI
خبر عاجل
11:28

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
خبر عاجل
15:00

الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود

LBCI
خبر عاجل
09:53

اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي

LBCI
امن وقضاء
12:48

حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان

LBCI
منوعات
16:34

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More