الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
شقير في افتتاح "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط": نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك
2023-11-02 | 11:41
مشاهدات عالية
شارك
5
min
شقير في افتتاح "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط": نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك
شقير: القطاع الخاص اللبناني هو أساس صمود لبنان ونهوضه
عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، شارك فيه أكثر من 50 رئيس نقابة وجمعية إقتصادية في جميع القطاعات، تحت عنوان: "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط".
ويأتي هذا الملتقى، نظراً لتراجع النشاط الإقتصادي الكبير الذي تم تسجيله على وقع ارتفاع وتيرة الأحداث في جنوب لبنان وحرب غزة، وعلى وقع الخوف من إمتداد أمد الحرب، وذلك للبحث في متطلبات تقوية صمود المؤسسات ومنع سقوطها والإتفاق على الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
شقير
وافتتح شقير الملتقى بكلمة استهلها بإعلان موقف إنساني تضامني مع غزة وأهل غزة الرافض لكل المجازر الوحشية والبربرية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الإنسانية جمعاء.
وقال شقير: "لقد أثبت القطاع الخاص اللبناني قدرة فائقة على الصمود وجدارة كبيرة في مواجهة كل التحديات ومن ضمنها القرارات الجائرة التي أتخذت، وقد تمكنتم بما لديكم من خبرة وإمكانات وقدرات إبداعية من تثبيت موقع مؤسساتكم ودور القطاع الخاص الريادي في قلب المعادلة وبفضلكم صمد كل لبنان".
وتوجه شقير الى المجتمعين، قائلاً: "لبنان صمد اقتصادياً واجتماعياً بفضلكم، ولبنان استعاد المبادرة كما رأينا في العام 2023، وخصوصاً في موسم الصيف بفضلكم، وكان من المتوقع أن يسجل الإقتصاد اللبناني نمواً يقدر بـ 2 في المئة في العام 2023 وكل ذلك بفضلكم".
ونبه شقير الى أننا اليوم مرة جديدة لبنان في عين العاصفة، من حرب غزة إلى الأحداث الدائرة في جنوب لبنان، والإقتصاد هو أول من يتلقى الصدمات، حيث سجل في وقت سريع، إنكماشاً حاداً في مختلف القطاعات والأعمال، وهذا ما يطرح علينا مرة جديدة تحدياً قاسياً في حال امتدت الحرب والأحداث جنوباً لأشهر وصولاً إلى موسم الميلاد ورأس السنة".
وأوضح شقير أنه من هنا أتى هذا الاجتماع أولاً من أجل رفع حال التضامن والتكاتف في ما بيننا جميعاً في مواجهة كل التحديات الداهمة ولنتشاور فيما يمكن أن نتخذه من تدابير وأيضاً تحديد ما هو مطلوب من إجراءات من قبل الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف تحصين الصمود ومنع الانهيار الشامل.
وأطلق شقير نداءً طالب فيه الحكومة وكل القوى السياسية بفعل المستطاع لمنع انجرار لبنان إلى الحرب. وقال: "نحن من جانبنا نَعِدّ كما كل مرة أننا سنفعل كل المستطاع لتحريك عجلة الاقتصاد والاستفادة من المواسم المقبلة حفاظاً على مؤسساتنا وعلى اليد العاملة فيها وعلى اقتصادنا الوطني".
وأضاف: "إننا نمر في أوقات عصيبة، لكننا وكعادتنا لن نستسلم وسنتحرك، كل مؤسسة وكل قطاع، وسنتحرك بشكل جماعي متضامنين متكاتفين، وسنعمل على إنتاج شراكة قوية بيننا وبين القطاع العام".
وأعلن شقير أنه لهذا سيتواصل فور إنتهاء الملتقى مع الرئيس نجيب ميقاتي لتسليمه ورقة التوصيات التي ستصدر عن هذا الملتقى والتي تتضمن الإجراءات والتدابير المطلوبة من الوزارات والدوائر الحكومية في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد شقير على أن القطاع الخاص اللبناني هو أساس صمود لبنان ونهوضه، فعلى الجميع وخصوصاً الإدارات المعنية في الدولة تحمل مسؤوليتها والمبادرة لاتخاذ كل ما من شأنه تحقيق هذه الاهداف.
شماس
وتحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، مشيرا الى الأزمات الكثيرة والقوية التي واجهها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، مشيراً الى ان الهيئات الإقتصادية تعمل لمواجهة التداعيات على ثلاث مستويات، على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الإقتصاد الكلي وعلى المستوى القطاعي.
وشدد شماس على ضرورة تشكيل اوسع مروحة من التعاون بين القطاع الخاص للنظر في كيفية الصمود لا سيما من خلال الحفاظ على استمرار المداخيل.
الأشقر
وتحدث رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، لافتا الى الصعوبات التي تواجهها كل المؤسسات السياحية والمتمثل بالإنخفاض الكبير في التشغيل، مشيراً الى أنه لا يمكن الإتكال على الدولة والمطلوب هو تضامن القطاع الخاص في ما بينه.
بكداش
من جهته، أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش،الى خطة الطوارئ الصناعية التي تم العمل عليها بين الجمعية ووزارة الصناعة، مؤكداً ضرورة حصول أوسع تعاون بين القطاع الخاص لتمرير هذه المرحلة. وأوضح أن القطاع الصناعي يوفر حوالي 60 في المئة من احتياجات السوق المحلية ولديه التزامات خارجية.
حوار مطول وأفكار
ثم طلب شقير من الحاضرين تقديم أفكار تساهم في تقوية صمود القطاع الخاص، وعليه قدم الكثير من المشاركين افكار محددة، تم تسجيلها على أن يتم وضعها على ورقة للعمل عليها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
شقير
ملتقى
القطاع الخاص
لبنان
غزة
التالي
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين
"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:03
ماذا عن إمكان ترحيل فلسطينيي غزة إلى المخيمات في لبنان؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:03
ماذا عن إمكان ترحيل فلسطينيي غزة إلى المخيمات في لبنان؟ (نداء الوطن)
0
آخر الأخبار
2023-11-01
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
آخر الأخبار
2023-11-01
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-01
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-01
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
0
آخر الأخبار
2023-10-31
سعيد للـLBCI: نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب
آخر الأخبار
2023-10-31
سعيد للـLBCI: نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:47
القرم عن مزايدة قطاع البريد: إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت او التجديد لليبان بوست
اقتصاد
08:47
القرم عن مزايدة قطاع البريد: إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة الرابح الموقت او التجديد لليبان بوست
0
اقتصاد
05:35
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين
اقتصاد
05:35
سلام من مرفأ بيروت: نقوم بعمل استباقي وخطتنا التخفيف من التخزين
0
اقتصاد
2023-11-01
"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب
اقتصاد
2023-11-01
"المالية": أرسلنا فذلكة موازنة 2024 الى رئاسة مجلس الوزراء في 26 ت1 الماضي لتحيلها على مجلس النواب
0
اقتصاد
2023-11-01
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول
اقتصاد
2023-11-01
بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر تشرين الاول
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
14:42
قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟
آخر الأخبار
14:36
سمير جعجع لـ سنة على الفراغ: لا يجب أن تصل الحرب الى لبنان لأنها ستقضي على البلد ويجب أن نفعل المستحيل لمنعها
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-28
طقس مستقر وجاف حتى الأحد... ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟
أخبار لبنان
2023-10-28
طقس مستقر وجاف حتى الأحد... ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟
0
فنّ
2023-10-18
اليسا تعلّق على احداث غزة: حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد
فنّ
2023-10-18
اليسا تعلّق على احداث غزة: حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد
0
منوعات
2023-10-24
إعتدى عليها منذ أن كان عمرها 15 شهرًا... مجرم يرتكب جرائم جنسية مروّعة وهذا مصيره!
منوعات
2023-10-24
إعتدى عليها منذ أن كان عمرها 15 شهرًا... مجرم يرتكب جرائم جنسية مروّعة وهذا مصيره!
0
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:42
قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
ما قصة وعد بلفور؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
ما قصة وعد بلفور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
جهات سياسية تبحث في مصير قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:09
جهات سياسية تبحث في مصير قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
"حزب الله" يشنّ 19 هجوما على طول الحدود.. اليكم آخر التطورات الميدانية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
"حزب الله" يشنّ 19 هجوما على طول الحدود.. اليكم آخر التطورات الميدانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
0
أخبار دولية
14:01
بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن
أخبار دولية
14:01
بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:28
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
فنّ
05:28
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
2
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
3
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
4
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
5
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
6
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
7
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
8
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More