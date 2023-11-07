"الصناعة": سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٧/١١/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ١٤/١١/٢٠٢٣ ضمناً.



وأوضحت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.