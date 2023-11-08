وزير الاقتصاد: أحلت اليوم 123 محضر ضبط على القضاء بحقّ مخالفين

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر منصة "اكس":" أحلت اليوم (123) محضر ضبط على القضاء، سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم ومعامل تكرير مياه، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها. وطالبت القضاء بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".